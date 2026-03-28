【モデルプレス＝2026/03/28】女優の水崎綾女、Kis-My-Ft2の二階堂高嗣がこのほど、都内で開催されたテレ東系水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（4月1日スタート／毎週水曜深夜1時〜）記者会見に出席。現場での会話内容を明かした。【写真】篠田麻里子、不倫ドラマでイケメンと濃厚キス◆水崎綾女＆二階堂高嗣、現場での会話モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決心する岸本奈津子を演じる水崎。撮影開始か