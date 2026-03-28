【モデルプレス＝2026/03/28】女優の水崎綾女、矢吹奈子、篠田麻里子がこのほど、都内で開催されたテレ東系水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（4月1日スタート／毎週水曜深夜1時〜）記者会見に出席。矢吹が篠田との共演の心境を明かした。【写真】篠田麻里子、不倫ドラマでイケメンと濃厚キス◆矢吹奈子、“大先輩”篠田麻里子との共演の心境水崎が現場でのコミュニケーションを重視しているという話を受け、矢吹