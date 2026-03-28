教職の現場は良くも悪くもルールでがんじがらめな側面がある。生徒に対しては「校則」があるが、公立学校の教員には「地方公務員法」、そして「教育職員免許法」の縛りがある。 教育職員免許法に基づく教員の失職（免許失効）は、主に禁錮（現在は懲役刑とともに廃止され、拘禁刑へと一本化。以下同）以上の刑、懲戒免職処分、法令違反による免許取り上げが該当。免許が失効すると、教員資格を失い、自動的に失職すること