風邪と肺炎を防ぐ栄養素「亜鉛」がもたらす効果とは 風邪と肺炎予防に亜鉛 十分な亜鉛が風邪と肺炎を防ぐ 「子どもがよく風邪をひくから心配・・・・・・」というお父さんお母さん、その原因としてもしかしたら亜鉛不足が考えられるかもしれません。亜鉛の働きにはいろいろありますが、そのひとつに風邪をひきにくくする、肺炎を防ぐというものがあります。 *⁶肺炎は5歳未満の子どもに多く見られ、低所得国では多くの子