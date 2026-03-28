客単価アップ作戦で作られたコンビニくじのよくできたカラクリ 「コンビニくじ」のよくできたカラクリとは？ 多くのコンビニでは年に数回程度、税込購入額７００円毎にくじが１回引けるという、お得な「くじ引きキャンペーン」が開催されています。つまり、３千円分購入だと４回くじが引けるわけです。この「コンビニくじ」ですが、３、４回も引けば、高い確率で１００円以上の商品引換券が当たり、その場で商品と交換で