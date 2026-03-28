自由席に座れる確率を上げる方法とは？改札口から遠いと乗客数が減る！？ 繁忙期には臨時列車もある 新幹線の席をできるだけお得に確保するには、事前にネットで指定席を予約するのが一番ですが、繁忙期などで指定席が満席となり、自由席を利用することもあるでしょう。一般的な電車よりも長距離を移動する新幹線の場合、座れるか座れないかは大きな問題です。もしも座れなかったら、長い時間を立ったままで乗車するしかありませ