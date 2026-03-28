高松宮記念の攻略POINT 【波乱の主役】馬場悪化ゆえに輝く存在！前走逃げた馬が高配当の使者 開催最終日に加え、なぜか雨での施行が多い当レース。 それが波乱の要因になっているわけだが、その中でまさに穴狙いといえるのが前走逃げ馬［１・３・０・12］だ。 本来荒れ馬場なら差し馬が殺到するところだが、馬場が悪くなりすぎて、前が残るケースも見受けられる。 繰り上がりとはいえ、20年モズスーパ}