男性も貯骨が少ないと危ない！ 男性は男性ホルモンなどで骨の新陳代謝が調整されているうえ、女性の閉経のような急激な変化がないので、骨量はひたすら加齢とともに減っていくことになります。 男性の骨量は女性より多いこともあり、加齢とともに減っていっても、骨粗鬆症の状態になってしまう人はそれほど多くはありません。 とはいえ油断は禁物。 特に若い頃から中