食感いろいろ！長芋活用レシピ 長芋は生のままならシャキシャキ、加熱するとホクホク、すりおろすとふわふわ……と、何通りもの食感が楽しめる野菜です。切り方や調理方法を変えると食感が変わり、レシピのバリエーションも豊富に。今回は、それぞれの食感を生かした長芋レシピを集めました。 好きな食感からレシピを選んでみても 生のシャキシャキ感を生かしたあえ物や漬け物、麻婆風が合うホクホクの炒め物。すりおろしを鉄板