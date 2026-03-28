山口県教育委員会は２７日、教頭として勤務していた岩国商高で女子生徒の体を触ったとして、県教委教職員課の男性管理主事（５５）を停職６か月とするなど、計３件の懲戒処分を発表した。発表によると、男性管理主事は同高の教頭だった２０２４年１１月、学校の掃除時間中に女子生徒の尻を服の上から触った。県警に不同意わいせつ容疑で逮捕された後、山口地検岩国支部が暴行罪で起訴。山口地裁岩国支部で２５年１０月に罰金１