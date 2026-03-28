こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した球状星団「M4（Messier 4）」。さそり座の方向、約6000光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡）が観測した球状星団「M4（Messier 4）」（Credit: NASA, ESA, G. Piotto (Universita degli Studi di Padova), S. Anderson (University of Washington), A. Sarajedini (Florida Atlantic University), L. Bedin (INAF - Osservatorio Astronomico di Padova); Image Processing: