東映アニメーションは28日、アニメ『楽園追放』の新作ゲームの開発が決定したことを発表した。発売は2026年冬を予定しており、対応プラットフォーム、価格、ゲーム内容の詳細などは後日発表される。【画像】『楽園追放』新作ゲーム開発！公開された公式からの報告文『楽園追放』の世界観をベースにしながら、完全オリジナルストーリーで展開する新作ゲームで、『楽園追放』という世界をより多角的に楽しんでもらう作品として開