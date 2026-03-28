Nao Yoshiokaが、夏頃リリース予定の新作アルバム『self』より、3rdシングル「Shadow feat. Bilal」を4月17日にリリースする。 （関連：本格ソウルシンガーが表舞台へNao Yoshiokaがお披露目ライブで“規格外の歌声”を披露） 本楽曲は、フィラデルフィアを代表するネオソウルアーティスト Bilalをフィーチャリングに迎えたものに。ニューヨーク マンハッタンのスタジオで行わ