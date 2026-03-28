眼瞼下垂による影響は、視覚そのものだけでなく、身体全体の機能やバランスにも波及します。慢性的な疲労感や自律神経の乱れなど、一見すると眼瞼下垂とは無関係に思える症状も、実は根本的な原因が目の問題にある場合があります。ここでは、眼瞼下垂が全身の健康状態にどのような影響を与えるのかを詳しく見ていきます。 監修医師：柿崎 寛子（医師） 三重大学医学部卒業 / 現在はVISTA medical center shenzhen 勤務 / 専門