腸管透過性が亢進すると、通常は腸管を通過しない大きな分子や細菌由来の物質が血液中に入り込み、全身の免疫系を刺激する可能性があります。自己免疫疾患との関連、アレルギー反応や食物不耐性の悪化、慢性疲労や精神症状、皮膚症状や関節痛など、多様な健康問題が報告されています。本章では、腸漏れが引き起こす具体的な健康問題と、パンや小麦製品を控えることを検討すべき方の特徴について解説します。すべての方がグル