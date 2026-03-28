咳がなかなか止まらない、風邪は治ったはずなのに咳だけが残る状態が続くと「これって喘息（ぜんそく）？」と不安になる人も多いのではないでしょうか？ 喘息は症状の印象だけで判断する病気ではなく、検査を通して評価していくことが重要です。そこで、咳が続くときに考えられる病気や喘息の検査を受けるタイミング、さらには検査内容について岩田先生（さくのやま内科・呼吸器内科）に聞きました。 ※2026年2月取材。 監