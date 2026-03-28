突発性難聴において、発症から治療開始までの時間が予後を大きく左右することが、多くの研究で明らかになっています。特に48時間以内の治療開始が推奨される背景には、内耳の細胞障害が時間とともに進行し、やがて不可逆的な変化に至るという医学的根拠があります。ここでは治療開始時期と回復率の関係、細胞障害のメカニズム、そして早期受診の重要性について詳しく解説します。 監修医師：吉田 沙絵子（医師） 旭川医科大学