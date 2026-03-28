過去に発生した集団性暴行事件の加害者だけでなく、事件と直接的な関係のない人物の情報まで公開し、いわゆる“私的制裁”を試みた韓国のユーチューバーが控訴審でも罰金刑を言い渡された。【写真】男子高生44人が女性中学生1人を1年間“犯し続けた”韓国の事件3月27日、法曹界によると、仁川（インチョン）地裁・刑事控訴2-2部（チン・ウォンドゥ部長判事）は控訴審の判決公判において、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する