スペイン代表は現地３月27日、国際親善試合でセルビア代表とビジャレアルにあるエスタディオ・デ・ラ・セラミカで対戦。３−０で勝利した。完勝したゲームで、２得点をマークするなど印象的なパフォーマンスを披露したのが、久保建英を擁するレアル・ソシエダでプレーするミケル・オヤルサバルだ。16分にペナルティエリア内左から豪快なシュートを放ち、ネットを揺らしてみせれば、44分にはペナルティアーク付近で味方の楔の