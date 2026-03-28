２枚のイエローカードを提示されたにもかかわらず、退場にならない。そんな前代未聞の事態がイングランド代表対ウルグアイ代表の一戦で起こり、物議を醸している。イギリス紙『THE Sun』が「レフェリング地獄」などと題して報じた。現地３月27日にウェンブリーで行なわれたこの試合で、マンチェスター・ユナイテッドに所属するウルグアイのマヌエル・ウガルテは、前半にファウルで１枚目の警告を受けた。そして81分、イング