中国自動車メーカーの影響力が着実に高まっている。このほど発表された2025年の世界自動車メーカー販売台数ランキングには、中国メーカーが3社入った。比亜迪（BYD）は同年の販売台数が460万2000台に達して6位になり、順位は前年より1つ上昇した。上海汽車集団は販売台数450万7000台で7位、前年より1つ順位を上げた。吉利汽車は411万6000台で9位になり、初めてベスト10入りした。日本経済新聞が21日に伝えたところでは、日本の自動