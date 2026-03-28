タレントの栗原アヤ子さんが21日、死去した。85歳だった。27日、エス・オー・プロモーションが公式サイトで発表した。【写真】女性アナウンサータレントの先駆けだった栗原アヤ子さんサイトでは「フリーアナウンサー 押阪忍 の妻であり タレント 栗原アヤ子（くりはら あやこ）が 令和8年3月21日 永眠いたしました 享年85」と公表した。「ここに生前のご厚誼に深く感謝申し上げますとともに謹んでお知らせ申し上げます」とした