俳優の篠田麻里子（40）が、都内で行われたテレビ東京水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（4月1日スタート、毎週水曜 深1：00）の記者会見に登場。撮影現場の“掟”としてすぐ脱げる洋服を着ていると明かした。【写真】“サレタ妻”矢吹奈子らとともに…笑顔を見せる篠田麻里子会見では作品にちなみ、撮影現場での“掟”について質問が出た。篠田は「撮影に行くとだいたいすぐ衣装に着替えるので、すぐ脱げる洋