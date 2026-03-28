「ぬい活」の広がり SNSに投稿された写真。その主役はすべて「ぬいぐるみ」です！ 【写真を見る】広がる推し活「ぬい活」をご存知ですか？ 税関のバズるSNSからホテル専用プラン、心温まる「ぬい服」まで 実はこれ、密輸の取り締まりなどを行う官公庁「税関」が発信している広報写真なんです。 今、若い世代を中心に盛り上がっている「ぬい活」。お気に入りのぬいぐるみと一緒に出かけたり、写真を撮ったりして楽しむ、いわゆ