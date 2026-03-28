アーティスト・AIが、俳優の志尊淳が主演を務め、仁村紗和がヒロインとして共演する日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（4月12日スタート、毎週日曜後10：30）の主題歌を担当することが28日、発表された。【写真】『イカゲーム』『愛の不時着』出演俳優も！共演韓国俳優陣本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。幼い頃に日本人の両親を失い、