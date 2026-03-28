フジテレビは28日、4月に放送16周年を迎える情報番組「Mr.サンデー」（日曜後9・00）の6代目MCに同局の小室瑛莉子アナウンサー（27）が就任すると発表した。入社5年目の小室アナは、昨年末で退職した藤本万梨乃アナウンサー（30）からバトンを受ける。また、新エンディングテーマソングにhitomiの新曲「Choice！」が決定した。これまで宮根誠司とともに滝川クリステル、椿原慶子、三田友梨佳、山粼夕貴の各アナウンサー