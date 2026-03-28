阪神ファンと知られる女優中江有里（52）が28日までにXを更新。プロ野球開幕戦で巨人に敗れた阪神について言及した。プロ野球は27日、セパ同時開幕し、6試合が行われた。阪神は、巨人の球団新人64年ぶりの開幕投手を務めたドラフト1位の竹丸和幸投手（24）に6回3安打1失点と抑えられ、黒星発進となった。中江は「本日東京ドームへ行きましたが、開幕戦は明日でしたか？」と東京ドーム内の写真をアップした上で悔しさをにじませた。