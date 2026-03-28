Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 サンワサプライに、“電源タップの究極体”と呼びたくなるアイテムがあるのをご存じですか？3月6日に発売したその名も「スリムタップ TAP-SPSLIM8MG-2BK/W（8個口）」は、縦・横・間にまでプラグが差せて、差し込み口を限界まで使わせてくれる“自由度高すぎ設計”なんです。■この記事で