男子ゴルフのスーパースター、元世界ランキング１位のタイガー・ウッズ（５０＝米国）が２７日に米フロリダ州で自らが運転する車で事故を起こして逮捕された。当時ウッズは酩酊状態にあり、薬物使用の疑いも浮上。現在は警察に身柄を拘束されているという。米各メディアによると、ウッズは自宅近くのサウスビーチロードで車を運転中にピックアップトラックに追突し、横転したという。記者会見した警察当局によると、ウッズは「