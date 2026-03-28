新しい季節はなにかと出費がかさみがち。新たにアイテムを買い足すなら、着回し力の高いものを選ぶのが正解かも！ そこで今回は、【しまむら】から登場したワンピースをご紹介します。合わせる羽織やインナー次第で雰囲気を変えて着られるデザインで、ロングシーズン使えるのが魅力。おしゃれさんも太鼓判を押すアイテムなので、ぜひ売り切れ前にゲットして。 簡単にトレンドコーデが完成するセットアイ