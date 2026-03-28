飼い主さんにサポートされながら高速で二足歩行する猫ちゃんの様子が話題になっています。投稿は記事執筆時点で8.2万回以上再生され、「最高に可愛い」「真剣なまなざし」といったコメントが寄せられました。 【動画：高速で『二足歩行』…？別の部屋から連れられてきたネコが→『まさかの光景』】 猛スピードで二足歩行！ TikTokアカウント『ゆかり』では、猫ちゃんのユニークな行動が紹介されています。