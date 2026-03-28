筆者の話です。午後から出勤する日の、いつも通りの母の気づかい。夕方の休憩でかけられた一言が、あとから静かに残りました。 午後出勤 シフト制の仕事をしていた頃、午後から出勤する日がありました。当時、私は実家を出て、別の場所で暮らしていました。実家とは車で30分ほどの距離。用事があると連絡をもらうと、実家に立ち寄ることもありました。午後出勤の日は時間に余裕があり、朝のうちに実家の用事を済ませてから、そ