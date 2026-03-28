『八重子』さんは用心深く怖がりな保護猫さん。預かりから9日が経過してもなお、人を激しく威嚇していたといいますが……。シャーシャー猫・八重子さんとの距離をぐっと縮めた“秘策”を紹介した動画は、5.7万再生を達成するとともに、「勉強になります！」「これは参考になりますね」との声が寄せられています。 【動画：人が近づくと激しく威嚇、『心を開かなかった保護猫』が……わずか数時間で激変した『驚きの方