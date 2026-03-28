今回の遠征ではスコットランドとイングランドと対戦日本代表は現地時間3月28日、グラスゴーのハムデンパークでスコットランド代表と対戦する。2023年9月にドイツ、トルコと戦った欧州遠征以来、約2年半ぶりの欧州勢との一戦。北中米ワールドカップに向けて、森保ジャパンの真価が問われる。（取材・文＝林遼平）◇◇◇トルコ戦以来、約2年半が経った。日本代表が欧州勢と真剣勝負を交わしていない間、欧州のク