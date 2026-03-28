櫻坂46 国内最大級のアニメイベント『AnimeJapan 2026』が28日・29日、東京ビッグサイトで開催される。初日の28日には、２年連続でアンバサダーを務める櫻坂46（松田里奈・森田ひかる・谷口愛季・中嶋優月・的野美青）が入場口でウェルカムグリーティングに参加。報道陣によるフォトコールに臨んだ。2014年の初開催から13回目を迎える「AnimeJapan 2026」は、東京ビッグサイトの東展示棟に、南展示棟と屋上展示場を