記事ポイント熱海・小嵐町の温泉旅館「シオン熱海」をNBIホールディングスが取得全室露天風呂付き客室のラグジュアリー旅館へフルリノベーション客室数は7室から15室へ増築予定 NBIホールディングスが、静岡県・熱海エリアで2案件目となる温泉旅館投資プロジェクトを開始しています。熱海の中心地に位置する温泉旅館「シオン熱海」を取得し、全室露天風呂付きのラグジュアリー旅館へと再構築する計画です。 NBIホールデ