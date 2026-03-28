記事ポイントマレーシアが製造業向け成果連動型インセンティブ制度「NIF」を2026年3月1日に施行半導体・EV関連部品・デジタル化など付加価値の高い分野への日本企業の投資を歓迎従来のタックスホリデー中心から段階制・成果連動型モデルへ移行する戦略的制度改革 マレーシア投資開発庁（MIDA）が、製造業の成長促進を目的とした新インセンティブ・フレームワーク（NIF）を導入しています。従来の税制優遇（タックスホリデー）