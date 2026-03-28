記事ポイント医師Dr.マイケル・リーが開発した“スローエイジング”ウェルネスブランド臨床試験で人への効果が実証された成分のみを使用したサプリメント全7種日本人のライフスタイルに合わせた独自処方で栄養素を効率的に補給 レイコップが、“スローエイジング”をサポートするウェルネスブランド「Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）」を発表しています。2026年3月17日よりサプリメント全7種の販売を開始しました。 レ