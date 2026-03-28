記事ポイント秋葉原駅徒歩3分に24時間営業のセルフ型無人カフェが2026年3月28日オープンWi-Fi・電源完備で時間制限なしの快適空間ドリンク購入だけで利用できる新しいカフェスタイル 東京・秋葉原に、24時間営業のセルフ型無人カフェ「スマートカフェ」が登場します。ドリンクを購入するだけで、時間制限なく自由に過ごせる新しいカフェスタイルとなっています。2026年3月28日（土）にオープンします。 アスライズ「スマ