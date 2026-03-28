フジテレビは２８日、情報番組「Ｍｒ．サンデー」（日曜・午後９時、４月５日は午後１０時から）の新ＭＣに小室瑛莉子アナウンサー（２７）が就任すると発表した。昨年末で退社した前任の藤本万梨乃アナの卒業に伴い４月から加入し、キャスターの宮根誠司と進行を務める。４月に放送１６周年を迎える「Ｍｒ．サンデー」。小室アナは「４月から『Ｍｒ．サンデー』を担当させていただくことになり、大変光栄に思うと同時に、身の