女優の見上愛（２５）と上坂（こうさか）樹里（２０）が、２０２６年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（３０日スタート、月〜土曜・前８時）でダブル主演を務める。初共演ながらクランクインから半年を経て、すでに息はピッタリだ。主人公２人が並び立つ朝ドラは１７年半ぶり。国民的注目作で、歴史に残る「最強のバディ」への進化を予感させた。（堀北禎仁）お互いの視線が交わるたびに笑顔の花が咲いた。ともに連