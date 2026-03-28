記事ポイント東海3県の高校部活動に密着した新番組が4月1日より毎週水曜放送開始初回は愛工大名電高校サッカー部の新3年生2人の思いに密着ナレーションは中京テレビの仲川晴斐アナウンサーが担当中京テレビが、東海3県の高校生の部活動を取材する新番組「きっと青春の1ページ部活応援 東海3県編」を4月1日(水)より放送開始します。朝の情報番組「あさドレ♪」内の人気中継コーナー「青★春 ＃朝練みたいんです！」の関連番組とし