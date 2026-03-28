◆米大リーグブルージェイズ―アスレチックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、メジャー１年目の開幕戦となる本拠地・アスレチックス戦に「７番・三塁」で先発出場し、待望のＭＬＢデビューを果たした。チームは１点を追う４回。無死一塁でＷＢＣドミニカ共和国代表の３番ゲレロが今季初安打となる右前打を放って出塁。この際、一塁上で