記事ポイントSKY GROUPがハイエンド輸入車オーナー向け特別招待制イベントを富士スピードウェイで開催ランボルギーニやアストンマーティンなど多彩なブランド車両によるパレードラン・サーキット走行を実施約8,000発の花火を特別観覧エリアから鑑賞できる SKY GROUPが、2026年4月11日(土)に富士スピードウェイで特別プログラム《THE SKY GROUP DAY》を開催します。ランボルギーニやアストンマーティン、マクラーレンなど、ハ