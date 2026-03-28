米国・イスラエルとイランをめぐる中東問題から、28日で1カ月を迎える。その影響は日本にも及び、なかでも中東依存度が9割を超える石油は国民の生活を日に日に脅かしている。この“国難”の先陣を切るのが高市早苗首相だが、今年に入り明らかに頬がこけ、多くのメディアも心配の声を寄せている。 12日、高市氏は衆院予算委員会での集中審議に9時から出席。長丁場を終えた18時過ぎ、散会後も目頭を押さえるなど険しい表情の高市氏