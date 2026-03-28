トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）、中国の習近平国家主席（共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は27日、南部フロリダ州のイベントで「中国とはいま、素晴らしいビジネス上の関係を築いている」と述べた。習近平国家主席についても「指導者として非常に尊敬している」と持ち上げた。5月中旬に予定する訪中を控えて、良好な関係を強調したものとみられる。トランプ氏は「中国はかつて米国をいいように利用していたが、