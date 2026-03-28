【ワシントン共同】米ブルームバーグ通信は27日、トランプ米政権が同盟国に対し、中東に向かわせている米海兵隊や空挺部隊について、対イランの地上作戦にすぐ投入する計画はないと示唆していると報じた。中東には米海兵隊部隊を乗せた強襲揚陸艦が向かっているほか、陸軍空挺部隊にも派遣命令が出ている。ブルームバーグによると、新たに中東に向かっている部隊は、米国民の退避支援を担う可能性があるほか、米国の意図につい