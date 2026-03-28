◇ア・リーグブルージェイズ ― アスレチックス（2026年3月27日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、本拠でのアスレチックス戦に「7番・三塁」で先発してメジャーデビュー。0―1で迎えた5回1死走者なしの第2打席は四球で、メジャーで初めて出塁した。アスレチックスの先発右腕・セベリーノに2球で2ストライクと追い込まれたが、ファウルで2球粘り、最後はフルカウントから外角へのカ