タレント南雲一範（64）が27日、東京・蒲田ニューエイトで誕生日ライブ「一周遅れのラストランナー」を150人を集めて開催した。作詞・作曲、俳優、パーソナリティーとマルチに活躍。西城秀樹さん、南こうせつの歌を披露。得意の落語も披露して大きな拍手を浴びた。64歳になって、新たに目指したいことを聞かれると「大学に戻って、アメリカンフットボールをやってみたい」と話した。愛弟子の歌手恵中瞳が「恋は三日月」など3曲を熱