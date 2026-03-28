岐阜・恵那市にある住宅で、玄関先を照らすライトを盗むタヌキの姿がカメラに捉えられた。現場の映像には、2匹のタヌキが連携して盗みを行う一部始終が残っていた。夜に現れた謎の影…盗んだのは“ライト”岐阜・恵那市で9日午後8時ごろに撮影されたのは、不審な影だ。盗まれたのは、庭に設置したライトだった。盗んだ者の正体は何だったのか。被害に遭った目撃者は、「（盗まれるのは）初めてだからね。ああ、君たちだったんだと